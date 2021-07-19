Принц Гаррі напише мемуари «як людина», а не як член королівської родини

Герцог Сассекський Гаррі напише мемуари, які опублікує наприкінці наступного 2022 року. Він поділиться помилками і отриманими уроками. Про це 19 липня повідомило видавництво Penguin Random House.
Принц Гаррі сказав, що поділиться злетами і падіннями і буде «точним і абсолютно правдивим». Він пояснив, що напише мемуари «не як принц, яким народився, а як людина, якою став».
«За ці роки я виконував багато ролей. Я сподіваюся, що, розповідаючи свою історію — злети і падіння, помилки та уроки — я зможу показати це, що у нас більше спільного, ніж ми думаємо», — додав герцог.
У пресрелізі книга описується як «інтимна і прониклива, чесна і зворушлива».
Кошти, які він отримає від продажу книжки (і її аудіоверсії), передасть на благодійність. Видавцем буде Penguin Random House — цей же будинок публікував мемуари Барака Обами та його дружини Мішель.
- На початку січня 2020 року принц Гаррі та його дружина Меган Маркл оголосили, що відмовляються від титулів членів королівської сімʼї. Королева Єлизавета II, принц Чарльз та інші члени монаршого дому вмовили їх зачекати до 31 березня. У цей день Меган і Гаррі написали прощальний пост в Instagram і вирушили спочатку в Канаду, а потім до США.
- У березні подружжя дало велике інтерв’ю телеведучій Опрі Вінфрі, в якому розповіло про труднощі життя в королівській сім’ї та непрості взаємини з її членами. Меган зізналася, що життя в цій родині часом було настільки складним, що вона «більше не хотіла жити». А принц розповів, що боявся повторення історії, через яку проходила його мати — принцеса Діана, яка теж не витримала тиску з боку королівської родини та вийшла з її складу.