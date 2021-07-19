Принц Гарри напишет мемуары «как человек», а не как член королевской семьи

Принц Гарри сказал, что поделится взлетами и падениями и будет «точным и абсолютно правдивым». Он пояснил, что напишет мемуары «не как принц, которым родился, а как человек, которым стал».

Герцог Сассекский Гарри напишет мемуары, которые опубликует в конце следующего 2022 года. Он поделится ошибками и полученными уроками. Об этом 19 июля сообщило издательство Penguin Random House.

«За эти годы я исполнял множество ролей. Надеюсь, что, рассказывая свою историю — взлеты и падения, ошибки и уроки — я смогу показать это, что у нас больше общего, чем мы думаем», — добавил герцог.

В пресс-релизе книга описывается как «интимная и проникновенная, честная и трогательная».

Средства, которые он получит от продажи книги (и ее аудиоверсии), передаст на благотворительность. Издателем будет Penguin Random House — это же дом публиковал мемуары Барака Обамы и его жены Мишель.