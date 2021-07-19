Принц Гарри напишет мемуары «как человек», а не как член королевской семьи

Герцог Сассекский Гарри напишет мемуары, которые опубликует в конце следующего 2022 года. Он поделится ошибками и полученными уроками. Об этом 19 июля сообщило издательство Penguin Random House.
Принц Гарри сказал, что поделится взлетами и падениями и будет «точным и абсолютно правдивым». Он пояснил, что напишет мемуары «не как принц, которым родился, а как человек, которым стал».
«За эти годы я исполнял множество ролей. Надеюсь, что, рассказывая свою историю — взлеты и падения, ошибки и уроки — я смогу показать это, что у нас больше общего, чем мы думаем», — добавил герцог.
В пресс-релизе книга описывается как «интимная и проникновенная, честная и трогательная».
Средства, которые он получит от продажи книги (и ее аудиоверсии), передаст на благотворительность. Издателем будет Penguin Random House — это же дом публиковал мемуары Барака Обамы и его жены Мишель.
- В начале января 2020 года принц Гарри и его жена Меган Маркл объявили, что отказываются от титулов членов королевской семьи. Королева Елизавета II, принц Чарльз и другие члены монаршего дома уговорили их подождать до 31 марта. В этот день Меган и Гарри написали прощальный пост в Instagram и отправились сначала в Канаду, а затем в США.
- В марте 2021 года супруги дали большое интервью телеведущей Опре Уинфри, в котором рассказали о трудностях жизни в королевской семье и непростых взаимоотношениях с ее членами. Меган призналась, что жизнь в этой семье временами была настолько сложной, что она «больше не хотела жить». А принц рассказал, что боялся повторения истории, через которую проходила его мать — принцесса Диана, которая тоже не выдержала давления со стороны королевской семьи и вышла из ее состава.