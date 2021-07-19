Іспанія більше не купуватиме вакцину AstraZeneca. Залишки доз вона пожертвує

Міністерство охорони здоровʼя Іспанії вирішило більше не замовляти вакцину від коронавірусу AstraZeneca. У країні цим препаратом прищеплюють тільки вікову категорію 60-69 років, для них необхідні дози вже є, потреби у нових немає.

Про це повідомляє видання The Local.

З появою штаму «Дельта» в Іспанії пришвидшили вакцинацію людей старше 60 років — станом на 19 липня 78% людей з цієї категорії отримали дві дози препарату. Однак у країні понад мільйон людей все ще не отримали другу дозу, але препарат для них є. Решту доз AstraZeneca, які залишаться після вакцинації людей старше 60 років, країна передасть до фонду COVAX.