Испания больше не будет покупать вакцину AstraZeneca. Остатки доз она пожертвует

Министерство здравоохранения Испании решило больше не заказывать вакцину от коронавируса AstraZeneca. В стране этим препаратом прививают только возрастную категорию 60-69 лет, для них необходимые дозы уже есть, потребности в новых нет.

Об этом сообщает издание The Local.

С появлением штамма «Дельта» в Испании ускорили вакцинацию людей старше 60 лет — по состоянию на 19 июля 78% людей с этой категории получили две дозы препарата. Однако в стране более миллиона людей все еще не получили вторую дозу, но препарат для них есть. Остальные дозы AstraZeneca, которые останутся после вакцинации людей старше 60 лет, страна передаст в фонд COVAX.