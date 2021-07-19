Верховний суд відповів ДБР на провадження щодо суддів: нагадав, що вони є незалежними

Верховний суд відреагував на кримінальне провадження від Державного бюро розслідувань щодо суддів, які ухвалили рішення на користь колишнього глави Конституційного суду Олександра Тупицького. Суд наголосив на тому, що, відповідно до Конституції, суддя є незалежним та керується верховенством права.

Про це йдеться у заяві суду, яку він оприлюднив у понеділок, 19 липня.

Провадження щодо суддів відкрили за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою), однак Верховний суд зазначає, що суддю не можна притягнути до відповідальності за ухвалене ним рішення — за винятком злочину або дисциплінарного проступку.