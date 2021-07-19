Верховный суд ответил ГБР на производство против судей: напомнил, что они являются независимыми

Верховный суд отреагировал на уголовное производство от Государственного бюро расследований в отношении судей, которые приняли решение в пользу бывшего главы Конституционного суда Александра Тупицкого. Суд отметил, что, согласно Конституции, судья является независимым и руководствуется верховенством права.

Об этом говорится в заявлении суда, которое он обнародовал в понедельник, 19 июля.

Производство в отношении судей открыли по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью), однако Верховный суд отмечает, что судью нельзя привлечь к ответственности за принятое им решение — за исключением преступления или дисциплинарного проступка.