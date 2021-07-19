В Україні під час першого іспиту на рівень знання державної мови стався збій у системі

У понеділок, 19 липня, під час складання першого іспиту на рівень знання державної мови стався збій у системі. Про це Національна комісія зі стандартів державної мови повідомила 19 липня.

Причини збою наразі з’ясовують. Усі претенденти, які в цей час перебували у системі, отримають додатковий час для завершення складання іспиту. Комісія наголошує, що це не вплине на розклад наступних іспитових сесій.