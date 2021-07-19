В Украине во время первого экзамена на уровень знания государственного языка произошел сбой в системе

В понедельник, 19 июля, во время сдачи первого экзамена на уровень знания государственного языка произошел сбой в системе. Об этом Национальная комиссия по стандартам государственного языка сообщила 19 июля.

Причины сбоя выясняются. Все претенденты, которые в это время находились в системе, получат дополнительное время для завершения сдачи экзамена. Комиссия отмечает, что это не повлияет на расписание следующих испытательных сессий.