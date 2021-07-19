В Украине во время первого экзамена на уровень знания государственного языка произошел сбой в системе

В понедельник, 19 июля, во время сдачи первого экзамена на уровень знания государственного языка произошел сбой в системе. Об этом Национальная комиссия по стандартам государственного языка сообщила 19 июля.
Причины сбоя выясняются. Все претенденты, которые в это время находились в системе, получат дополнительное время для завершения сдачи экзамена. Комиссия отмечает, что это не повлияет на расписание следующих испытательных сессий.
Напомним, 16 июля 2021 года вступили в силу очередные нормы языкового закона. Они касаются, в частности, госслужащих и претендентов на получение украинского гражданства, которые должны сдать экзамен на уровень владения государственным украинским языком. Зарегистрироваться на экзамен можно здесь. Для госслужащих он бесплатный, для иностранцев — 492 гривны. В Киеве ежедневно будут проходить три экзаменационные сессии: с 09:30 до 11:30, с 12:30 до 14:30 и с 15:30 до 17:30. В регионах площадки для экзаменов будут работать по отдельному графику, в зависимости от количества желающих. По результатам успешного прохождения экзаменов будут выдавать государственный сертификат об уровне владения языком.
- 16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон о государственном языке, который гарантирует использование украинского языка в государственном управлении, сфере услуг, образовании и СМИ. При этом закон не ограничивает личное общение на всех языках и свободное использование языков национальных меньшинств.
- С 16 января 2021 года языком обслуживания потребителей в сфере услуг стал украинский, а за нарушение норм языкового закона будут штрафовать с 2022 года — от 5 100 до 6 800 гривен. Только по просьбе клиента его можно обслуживать на других языках.
- 14 июля 2021 года Конституционный суд признал, что закон о языке соответствует Конституции.