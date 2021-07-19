Тристороння контактна група щодо Донбасу проведе на тижні два засідання. Про що говоритимуть

Цього тижня мають відбутися два засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання на Донбасі.
Як повідомляє українська делегація в ТКГ, у вівторок, 20 липня, проведуть відеоконференцію робочих груп із безпеки, політичних питань, гуманітарної та економічної робочих груп, а в середу, 21 липня, — відеоконференцію загального засідання Тристоронньої контактної групи.
Українська делегація винесе на розгляд питання порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків і російських сил, вдосконалення механізму контролю, а також гарантування безпеки в зоні конфлікту та дотримання режиму припинення вогню.
До того ж сторони обговорять питання виконання Мінських угод і підсумків Паризького саміту та продовження розробки плану спільних кроків.
Окрім цього, на засіданні ТКГ будуть говорити про відновлення роботи КПВВ і відкриття нових пунктів у Золотому і Щасті, обмін утримуваними особами, повний і безумовний доступ міжнародних організацій на окуповані території, а також про відновлення соціально-економічних звʼязків через лінію розмежування.
Наразі тривають консультації на рівні політичних радників «нормандської четвірки», метою яких є повернутися до суворого дотримання сторонами повного та всеосяжного режиму припинення вогню.
«Міжнародні партнери України підтримують цей напрямок нашої політики», — заявили в українській делегації в ТКГ.
- Зеленський 20 квітня у відеозверненні запропонував Путіну провести зустріч на Донбасі, де триває війна. 22 квітня Путін заявив, що якщо Зеленський хоче обговорювати з ним питання Донбасу, то йому потрібно напряму спілкуватися з ватажками бойовиків «ЛДНР». Але «якщо йдеться про розвиток двосторонніх відносин», то запропонував зустрітися в Москві «в будь-який зручний час».
- Останній обмін утримуваними особами між Україною і бойовиками «ЛДНР» відбувся 16 квітня 2020 року. Україна повернула 20 своїх громадян. Бойовикам віддали 14 осіб, ще четверо відмовилися повертатися в ОРДЛО.
- 6 липня Росія влаштувала провокацію, яка призвела до зриву засідання Тристоронньої контактної групи з новим модератором від ОБСЄ.