Трехсторонняя контактная группа по Донбассу проведет на неделе два заседания. О чем будут говорить

На этой неделе должны пройти два заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе.
Как сообщает украинская делегация в ТКГ, во вторник, 20 июля, проведут видеоконференцию рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной и экономической рабочих групп, а в среду, 21 июля, — видеоконференцию общего заседания Трехсторонней контактной группы.
Украинская делегация вынесет на рассмотрение вопрос нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков и российских сил, совершенствования механизма контроля, а также обеспечения безопасности в зоне конфликта и соблюдения режима прекращения огня.
К тому же стороны обсудят вопросы выполнения Минских соглашений и итогов Парижского саммита и продолжения разработки плана совместных шагов.
Кроме этого, на заседании ТКГ будут говорить о возобновлении работы КПВВ и открытии новых пунктов в Золотом и Счастье, обмене удерживаемыми лицами, о полном и безусловном доступе международных организаций на оккупированные территории, а также о восстановлении социально-экономических связей через линию разграничения.
Сейчас продолжаются консультации на уровне политических советников «нормандской четверки», целью которых является вернуться к строгому соблюдению сторонами полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.
«Международные партнеры Украины поддерживают это направление нашей политики», — заявили в украинской делегации в ТКГ.
- Зеленский 20 апреля в видеообращении предложил Путину провести встречу на Донбассе, где идет война. 22 апреля Путин заявил, что если Зеленский хочет обсуждать с ним вопросы Донбасса, то ему нужно напрямую общаться с главарями боевиков «ЛДНР». Но «если речь идет о развитии двусторонних отношений», то предложил встретиться в Москве «в любое удобное время».
- Последний обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками «ЛДНР» состоялся 16 апреля 2020 года. Украина вернула 20 своих граждан. Боевикам отдали 14 человек, еще четверо отказались возвращаться в ОРДЛО.
- 6 июля Россия устроила провокацию, которая привела к срыву заседания Трехсторонней контактной группы с новым модератором от ОБСЕ.