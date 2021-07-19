Трехсторонняя контактная группа по Донбассу проведет на неделе два заседания. О чем будут говорить

На этой неделе должны пройти два заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе.

Как сообщает украинская делегация в ТКГ, во вторник, 20 июля, проведут видеоконференцию рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной и экономической рабочих групп, а в среду, 21 июля, — видеоконференцию общего заседания Трехсторонней контактной группы.

Украинская делегация вынесет на рассмотрение вопрос нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков и российских сил, совершенствования механизма контроля, а также обеспечения безопасности в зоне конфликта и соблюдения режима прекращения огня.