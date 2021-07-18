Побиття журналіста на ЛГБТ-марші у Грузії: поліція затримала 120 підозрюваних

У Грузії упродовж останніх днів поліція затримала 120 осіб, яких підозрюють у причетності до побиття журналістів і мирних громадян, які прийшли на Марш рівності ЛГБТ-спільноти. Це сталося 5 липня в центрі Тбілісі.
Про це повідомив премʼєр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, передає «Ехо Кавказу».
«Усі факти насильства проти журналістів будуть розслідувані в максимально короткі терміни, усі винні будуть показово покарані», — наголосив премʼєр.
Того ж дня близько 300 журналістів трьох опозиційних телеканалів — «ТБ Пірвелі», «Мтаварі архі» і «Формула», а також прихильники опозиційних партій «Єдиний національний рух» і «Лело» протестували під будівлею парламенту у Тбілісі.
Вони вимагали відправити Гарібашвілі у відставку та покарати тих, хто побив журналістів. Демонстранти звинуватили нинішню грузинську владу у відмові від західних цінностей і «бажанні повернутися в російський простір».
- 5 липня у Тбілісі спалахнули заворушення за участю противників ходи ЛГБТ-спільноти, запланованої на центральному проспекті Руставелі. Згодом стало відомо, що в зіткненнях постраждали 57 працівників ЗМІ. Зокрема, радикали сильно побили оператора телекомпанії «ТБ Пірвелі» Олександра Лашкараву і його колегу, журналістку Міранду Багатурію. Лашкараву госпіталізували з переломами кісток обличчя. Через три дні після операції він покинув клініку, а вранці 11 липня його знайшли мертвим.
- Смерть телеоператора стала приводом для великих мітингів опозиції з вимогою відставки уряду Грузії, на який поклали відповідальність за побиття працівників ЗМІ.
- В МВС Грузії припустили, що загиблий телеоператор міг померти через передозування наркотиками. Опозиція та друзі Лашкарави це заперечують.