Избиение журналиста на ЛГБТ-марше в Грузии: полиция задержала 120 подозреваемых

В Грузии за последние дни полиция задержала 120 человек, подозреваемых в причастности к избиению журналистов и мирных граждан, пришедших на Марш равенства ЛГБТ-сообщества. Это произошло 5 июля в центре Тбилиси.

Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, передает «Эхо Кавказа».

«Все факты насилия против журналистов будут расследованы в максимально короткие сроки, все виновные будут показательно наказаны», — подчеркнул премьер.

В тот же день около 300 журналистов трех оппозиционных телеканалов — «ТВ Пирвели», «Мтавари архи» и «Формула», а также сторонники оппозиционных партий «Единое национальное движение» и «Лела» протестовали под зданием парламента в Тбилиси.

Они требовали отправить Гарибашвили в отставку и наказать тех, кто избил журналистов. Демонстранты обвинили нынешнюю грузинскую власть в отказе от западных ценностей и «желании вернуться в российское пространство».