Визнайте відповідальність: ЄС звернувся до Росії напередодні сьомих роковин катастрофи MH17

Євросоюз вкотре закликав Росію визнати свою відповідальність за збиття пасажирського авіалайнера рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines над окупованою частиною Донбасу у 2014 році.
Про це йдеться у заяві Євроради.
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Європейський чекає на момент, коли Росія буде повністю співпрацювати з правоохоронцями, що мають на меті встановити винних і притягти їх до відповідальності, через тристоронні переговори між Австралією, Нідерландами й Росією стосовно збиття рейсу MH17.
«Євросоюз все ще відчуває глибоке співчуття до всіх, хто втратив своїх близьких та готовий підтримувати зусилля для встановлення істини та притягнення винних до відповідальності», — заявив Боррель.
- Пасажирський літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердаму в Куала-Лумпур, збили 17 липня 2014 року біля окупованого Торезу Донецької області зенітним ракетним комплексом «Бук» російського виробництва. Усі пасажири та члени екіпажу — загалом 298 осіб — загинули. Росія свою причетність до катастрофи літака заперечує, але висуває суперечливі версії події.
- Міжнародна слідча група висунула звинувачення росіянам — генерал-майору Сергію Дубінському (позивний «Хмурий»), полковнику Олегу Пулатову («Гюрза»), полковнику Ігорю Гіркіну (Стрєлкову) і українцю Леоніду Харченку («Крот»).
- 26 травня 2021 року суд у справі MH17 завершив попереднє засідання. Судді та адвокати відвідали військову авіабазу Гілзе-Рейн у Нідерландах, де зберігаються уламки літака. Вони оглянули реконструйовану передню частину літака, зокрема кабіну пілотів.
- 7 червня суд Гааги почав розгляд справи по суті. На слуханнях суд зосередиться на обговоренні трьох ключових питань: чи був рейс MH17 збитий ракетою з «Бука», чи була випущена ракета з сільськогосподарського поля неподалік Первомайського та чи брали в цьому участь обвинувачені.
- 8 червня в суді давали показання свідки. Один з них розповів, що бачив постріл «Бука» та падіння лайнера. 9 червня в суді представили нові записи переговорів бойовиків про транспортування «Бука».