Визнайте відповідальність: ЄС звернувся до Росії напередодні сьомих роковин катастрофи MH17

Євросоюз вкотре закликав Росію визнати свою відповідальність за збиття пасажирського авіалайнера рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines над окупованою частиною Донбасу у 2014 році.

Про це йдеться у заяві Євроради.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Європейський чекає на момент, коли Росія буде повністю співпрацювати з правоохоронцями, що мають на меті встановити винних і притягти їх до відповідальності, через тристоронні переговори між Австралією, Нідерландами й Росією стосовно збиття рейсу MH17.