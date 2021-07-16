Признайте ответственность: ЕС обратился к России накануне седьмой годовщины катастрофы MH17

Евросоюз в очередной раз призвал Россию признать свою ответственность за сбитие пассажирского авиалайнера рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines над оккупированной частью Донбасса в 2014 году.

Об этом говорится в заявлении Евросовета.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский ждет момент, когда Россия будет полностью сотрудничать с правоохранителями, которые хотят установить виновных и привлечь их к ответственности, через трехсторонние переговоры между Австралией, Нидерландами и Россией относительно катастрофы рейса MH17.