Зеленський не бачить конкретних кроків США та Німеччини для протидії «Північному потоку — 2»

Президент України Володимир Зеленський не бачить конкретних кроків США та Німеччини для протидії загрозам, які несе закінчення будівництва «Північного потоку — 2».

Про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров, передає ОП.

«Ми вдячні їм за відданість територіальній цілісності України та підтримку суверенітету. Щоправда, ми не почули найцікавішого: як саме сторони намагатимуться це забезпечувати. Конкретики, якої вимагає Володимир Зеленський, ми не почули», — зазначив Сергій Никифоров.

Речник нагадав, що президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Ангела Меркель підписали спільну декларацію, у якій пообіцяли захищати «права та гідність усіх людей та протистояти несправедливості та нерівності скрізь, де це відбудеться».

«Президент України сподівається, що саме так це й буде. І що найпотужніша країна світу та найпотужніша країна Європи залишаться вірними своїм деклараціям, зобов’язанням і принципам», — додав речник президента.

Щодо візиту Володимира Зеленського до США прессекретар зазначив, що нині всі узгодження перебувають на фінальній стадії і найближчим часом вони озвучать дату та програму.