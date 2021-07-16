Байден уперше зустрівся з Меркель: говорили про Україну, «Північний потік — 2» і підписали декларацію

Президент США Джо Байден у четвер, 15 липня, приймав у Білому домі канцлера Німеччини Ангелу Меркель. Після розмови віч-на-віч вони провели перемовини за участю делегацій, а потім відбулась спільна пресконференція.
Про це повідомляють Deutsche Welle і пресслужба Білого дому.
Серед тем розмови була й Україна — Байден заявив, що США і ФРН захищатимуть її суверенітет.
«Ми згодні з важливістю подальшої інтеграції [країн] Західних Балкан у європейські інститути, а також [ми єдині] у нашій триваючій підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, так само як і триваючої важливості реформ, спрямованих на підтримку їхніх трансатлантичних сподівань», — сказав він.
Окремо Байден заявив, що США і Німеччина запускають партнерство з енергетики для допомоги Україні: «І сьогодні ми запускаємо партнерство з питань клімату й енергетики, щоб підтримати енергетичну безпеку і розвиток технологій стійкої енергетики в економіках, що розвиваються, зокрема в Центральній Європі та в Україні».
Щодо газопроводу «Північний потік — 2», лідери країн погодились, що Росії не можна дозволити використовувати енергетику для погроз сусідам, але розійшлися в думках про суть проєкту. Канцлер ФРН заявила, що «Північний потік 2» — це «додатковий проєкт», і він не має стати заміною транзиту газу через Україну. За словами Меркель, Німеччина буде діяти, «якщо Росія позбавлятиме Україну права на транзит».
При цьому Меркель констатувала, що у них із Байденом «різні оцінки з приводу суті цього проєкту». Байден нагадав, що коли прийшов до влади, реалізація проєкту була близька до завершення: «Ми не бачили сенсу в подальших санкції. Замість цього ми вважали за краще працювати з Німеччиною».
Під час зустрічі Байден і Меркель також підписали «Вашингтонську декларацію» — це документ, що підтверджує їхню прихильність демократичним принципам. У ньому йдеться про створення «німецько-американського форуму майбутнього» і про «економічний діалог». У декларації наголошується, що США і ФРН вважають НАТО головним елементом гарантування безпеки Європи і продовжать «виступати єдиним фронтом для захисту союзників на східному фланзі НАТО проти російської агресії».
Меркель — перша глава одного з європейських урядів, яку Байден прийняв в Овальному кабінеті після свого вступу на посаду в січні. Цей робочий візит до США — найімовірніше, її останній великий закордонний візит перед виборами до Бундестагу 26 вересня. Після 16 років на посаді глави уряду Меркель більше не висуватиме свою кандидатуру, отже, після виборів уряд Німеччини очолить нова людина.
- Перед зустріччю Байдена та Меркель до них звернувся Зеленський та закликав не ухвалювати «жодного рішення про Україну без України».
- У червні лідери країн зустрічалися у Великій Британії на полях саміту G7. Розмова насамперед стосувалася переговорів Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним, також сторони «коротко обговорили» тему «Північного потоку — 2».
- 12 липня Зеленський зустрівся з Меркель. На переговорах президент наполягав на гарантіях газопостачання для окупованого Донбасу після запуску «Північного потоку — 2».