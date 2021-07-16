Байден уперше зустрівся з Меркель: говорили про Україну, «Північний потік — 2» і підписали декларацію

Президент США Джо Байден у четвер, 15 липня, приймав у Білому домі канцлера Німеччини Ангелу Меркель. Після розмови віч-на-віч вони провели перемовини за участю делегацій, а потім відбулась спільна пресконференція.

Про це повідомляють Deutsche Welle і пресслужба Білого дому.

Серед тем розмови була й Україна — Байден заявив, що США і ФРН захищатимуть її суверенітет.

«Ми згодні з важливістю подальшої інтеграції [країн] Західних Балкан у європейські інститути, а також [ми єдині] у нашій триваючій підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, так само як і триваючої важливості реформ, спрямованих на підтримку їхніх трансатлантичних сподівань», — сказав він.