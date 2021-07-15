«Жодного рішення про Україну без України»: Зеленський звернувся до Меркель і Байдена перед їхньою зустріччю

Президент Володимир Зеленський в день зустрічі президента США Джо Байдена і канцлера Німеччини Ангели Меркель у Вашингтоні закликав їх не ухвалювати «жодного рішення про Україну без України».
Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
«Зустріч президента Джо Байдена і канцлера Ангели Меркель може змінити майбутнє Європи. Вірю, що наші партнери США та Німеччина спільно протистоятимуть агресору, а не заохочуватимуть його. І жодного рішення про Україну без України», — заявив Зеленський.
Також президент України наголосив, що цінності, принципи та безпеку не можна обмінювати на економічні інтереси.
- Президент США Джо Байден запросив канцлера Ангелу Меркель до Білого дому, щоб обговорити «Північний потік — 2». Зустріч запланована на 15 липня. Раніше Меркель заявила, що особисто приїде у Вашингтон, щоби вирішити суперечки зі США щодо газопроводу.
- У червні лідери країн зустрічалися у Великій Британії на полях саміту G7. Розмова насамперед стосувалася переговорів Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним, також сторони «коротко обговорили» тему «Північного потоку — 2».
- 12 липня Зеленський зустрівся з Меркель. На переговорах президент наполягав на гарантіях газопостачання для окупованого Донбасу після запуску «Північного потоку — 2».