«Проблиски довіри» та «жодних ілюзій». Головні тези з пресконференції Путіна після зустрічі з Байденом

У Женеві 16 червня відбулася зустріч президента РФ Володимира Путіна і президента США Джо Байдена. Вони вперше особисто спілкувалися у статусі президентів, після чого Путін провів пресконференцію, а Байден виступить незабаром — окремо.

Путін повідомив, що Росія та США ухвалили рішення повернути послів своїх країн у Вашингтон і Москву відповідно і що в них була розмова про взаємний обмін увʼязнених громадян.

«МЗС і Державний департамент США почнуть консультації щодо всього комплексу взаємодії на дипломатичному треку. Там накопичилося багато завалів. Американська сторона налаштована шукати рішення», — сказав Путін і додав, що не побачив ворожості під час переговорів з Байденом.

Також він заявив, що єдине зобовʼязання Росії перед Україною — це виконання Мінських угод щодо Донбасу.

«Якщо українська сторона готова до цього, то ми підемо цим шляхом — без жодного сумніву», — сказав Путін і повідомив, що тему України на зустрічі з Байденом теж обговорювали.

«Так, ця тема порушувалася. Не можу сказати, що дуже докладно. Але наскільки я зрозумів президента Байдена, він згоден із тим, що в основі врегулювання ситуації на сході України повинні лежати Мінські угоди», — сказав президент Росії.