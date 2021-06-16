«Проблески доверия» и «никаких иллюзий». Главные тезисы пресс-конференции Путина после встречи с Байденом

В Женеве 16 июня прошла встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Они впервые лично общались в статусе президентов, после чего Путин дал пресс-конференцию, а вскоре должен выступить и Байден — отдельно.
Путин сообщил, что Россия и США приняли решение вернуть своих послов в Вашингтон и Москву соответственно и что у них был разговор о взаимном обмене заключенных граждан.
«МИД и Государственный департамент США начнут консультации по всему комплексу взаимодействия на дипломатическом треке. Там накопилось много завалов. Американская сторона настроена искать решение», — сказал Путин и добавил, что не увидел враждебности во время переговоров с Байденом.
Также он заявил, что единственное обязательство России в отношении Украины — это выполнение Минских соглашений по Донбассу.
«Если украинская сторона готова к этому, то мы пойдем по этому пути — без всякого сомнения», — сказал Путин и сообщил, что тема Украины тоже обсуждалась на встрече с Байденом.
«Да, эта тема затрагивалась. Не могу сказать, что очень подробно. Но насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на востоке Украины должны лежать Минские соглашения», — сказал президент России.
Также Путин подчеркнул, что на переговорах он увидел «проблески доверия».
«Встреча с Байденом была в целом результативной, но это не соревнования, чтобы говорить о счете на табло», — отметил Путин.
Также Москва и Вашингтон договорились начать консультации по кибербезопасности.
И на вопрос журналиста Путин поднял тему Навального. По его словам, оппозиционер Алексей Навальный «сознательно хотел быть задержанным» в России после возвращения из Германии.
«По поводу нашей несистемной оппозиции и гражданина, о котором вы упомянули. Первое — человек этот знал, что нарушает действующий в России закон. Его не требовали органы власти на регистрацию. Как только он вышел из больницы и разместил свои видеосюжеты в интернете, такое требование возникло. Он не явился, проигнорировал требование закона. Его объявили в розыск»,— сказал он.
Также Россия и США приняли совместное заявление по стратегической стабильности, однако не обменялись приглашениями для взаимных визитов.
«Байден пока не приглашал меня в гости, я пока тоже не делал такого предложения. Для этого должны созреть определенные условия», — сказал Путин.
Он подытожил, что если после встречи с Байденом, как в 2016 году после саммита с Трампом, США введут в отношении России санкции, «это будет означать упущенные возможности».
- Отметим, встреча Байдена и Путина закончилась на час раньше, чем планировалось. Таким образом, время саммита составляет 93 минуты для первой сессии, 45 минут для перерыва и 65 минут для второй сессии.
- В свою очередь Байден заявлял, что планирует обсудить вопрос Украины, в частности скопление российских войск у границы и в оккупированном Крыму, ситуацию с заключенным оппозиционером Алексеем Навальным и кибератаки. Также президент США предупредит Путина о недопустимости нарушения суверенитета других стран и напомнит о последствиях таких действий.