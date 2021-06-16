«Проблески доверия» и «никаких иллюзий». Главные тезисы пресс-конференции Путина после встречи с Байденом

В Женеве 16 июня прошла встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Они впервые лично общались в статусе президентов, после чего Путин дал пресс-конференцию, а вскоре должен выступить и Байден — отдельно.

Путин сообщил, что Россия и США приняли решение вернуть своих послов в Вашингтон и Москву соответственно и что у них был разговор о взаимном обмене заключенных граждан.

«МИД и Государственный департамент США начнут консультации по всему комплексу взаимодействия на дипломатическом треке. Там накопилось много завалов. Американская сторона настроена искать решение», — сказал Путин и добавил, что не увидел враждебности во время переговоров с Байденом.

Также он заявил, что единственное обязательство России в отношении Украины — это выполнение Минских соглашений по Донбассу.

«Если украинская сторона готова к этому, то мы пойдем по этому пути — без всякого сомнения», — сказал Путин и сообщил, что тема Украины тоже обсуждалась на встрече с Байденом.

«Да, эта тема затрагивалась. Не могу сказать, что очень подробно. Но насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на востоке Украины должны лежать Минские соглашения», — сказал президент России.