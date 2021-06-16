Встреча Байдена и Путина закончилась на час раньше, чем планировалось

Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в расширенном формате закончилась на час раньше, чем планировалось — в 17:05 по местному времени.

Об этом сообщает издание СNN.

Таким образом, текущее время саммита составляет 93 минуты для первой сессии, 45 минут для перерыва и 65 минут для второй сессии. Далее президенты должны дать две отдельные пресс-конференции.

Президент США уже покинул виллу Ла-Гранж, где состоялся саммит.