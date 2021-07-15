«Никаких решений по Украине без Украины»: Зеленский обратился к Меркель и Байдену перед их встречей

Президент Владимир Зеленский в день встречи президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель в Вашингтоне призвал их не принимать «никаких решений по Украине без Украины».

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Встреча президента Джо Байдена и канцлера Ангелы Меркель может изменить будущее Европы. Верю, что наши партнеры США и Германия совместно будут противостоять агрессору, а не поощрять его. И никаких решений по Украине без Украины», — заявил Зеленский.

Также президент Украины отметил, что ценности, принципы и безопасность нельзя обменивать на экономические интересы.