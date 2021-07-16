Байден впервые встретился с Меркель: говорили об Украине, «Северном потоке — 2» и подписали декларацию

Президент США Джо Байден в четверг, 15 июля, принимал в Белом доме канцлера Германии Ангелу Меркель. После разговора с глазу на глаз они провели переговоры с участием делегаций, а затем состоялась совместная пресс-конференция.

Об этом сообщает Deutsche Welle, а также пресс-служба Белого дома.

Среди тем разговора была и Украина — Байден заявил, что США и ФРГ будут защищать ее суверенитет.

«Мы согласны с важностью дальнейшей интеграции [стран] Западных Балкан в европейские институты, а также [мы едины] в нашей продолжающейся поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, равно как и продолжающейся важности реформ, направленных на поддержку их трансатлантический чаяний», — сказал он.