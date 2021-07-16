Байден впервые встретился с Меркель: говорили об Украине, «Северном потоке — 2» и подписали декларацию

Президент США Джо Байден в четверг, 15 июля, принимал в Белом доме канцлера Германии Ангелу Меркель. После разговора с глазу на глаз они провели переговоры с участием делегаций, а затем состоялась совместная пресс-конференция.
Об этом сообщает Deutsche Welle, а также пресс-служба Белого дома.
Среди тем разговора была и Украина — Байден заявил, что США и ФРГ будут защищать ее суверенитет.
«Мы согласны с важностью дальнейшей интеграции [стран] Западных Балкан в европейские институты, а также [мы едины] в нашей продолжающейся поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, равно как и продолжающейся важности реформ, направленных на поддержку их трансатлантический чаяний», — сказал он.
Отдельно Байден заявил, что США и Германия запускают партнерство по энергетике для помощи Украине: «И сегодня мы запускаем партнерство по климату и энергетике, чтобы поддержать энергетическую безопасность и развитие технологий устойчивой энергетики в развивающихся экономиках, в том числе в Центральной Европе и на Украине».
Что касается газопровода «Северный поток — 2», то лидеры стран согласились, что России нельзя позволить использовать энергетику для угроз соседям, но разошлись во мнениях относительно сути проекта. Канцлер ФРГ заявила, что «Северный поток 2» — это «дополнительный проект», и он не должен стать заменой транзита газа через Украину. По словам Меркель, Германия будет действовать, «если Россия будет лишать Украину права на транзит».
При этом Меркель констатировала, что у них с Байденом «разные оценки по поводу сути этого проекта». Байден напомнил, что, когда пришел к власти, реализация проекта была близка к завершению: «Мы не видели смысла в дальнейших санкциях. Вместо этого мы предпочли работать с Германией».
Во время встречи Байден и Меркель также подписали «Вашингтонскую декларацию» — это документ, подтверждающий их приверженность демократическим принципам. В нем говорится о создании «немецко-американского форума будущего» и о «экономическом диалоге». В декларации отмечается, что США и ФРГ считают НАТО главным элементом обеспечения безопасности Европы и продолжат «выступать единым фронтом для защиты союзников на восточном фланге НАТО против российской агрессии».
Меркель — первая глава одного из европейских правительств, которую Байден принял в Овальном кабинете после своего вступления в должность в январе. Ее рабочий визит в США — скорее всего, ее последний крупный зарубежный визит перед выборами в Бундестаг 26 сентября. После 16 лет на посту главы правительства Меркель больше не будет выдвигать свою кандидатуру, а следовательно, после выборов правительство Германии возглавит новый человек.
- Перед встречей Байдена и Меркель к ним обратился Зеленский и призвал не принимать «никакого решения об Украине без Украины».
- В июне лидеры стран встречались в Великобритании на полях саммита G7. Разговор касался в первую очередь переговоров Байдена с президентом России Владимиром Путиным, также стороны «кратко обсудили» тему «Северного потока — 2».
- 12 июля Зеленский провел встречу с Меркель. На переговорах президент настаивал на гарантиях газоснабжения для оккупированного Донбасса после запуска «Северного потока — 2».