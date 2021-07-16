Зеленский не видит конкретных шагов США и Германии для противодействия «Северному потоку — 2»

Президент Украины Владимир Зеленский не видит конкретных шагов США и Германии для противодействия угрозам, которые несет окончание строительства «Северного потока — 2».

Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает ОП.

«Мы благодарны их за приверженность территориальной целостности Украины и поддержку суверенитета. Хотя мы не услышали наиболее интересного: как стороны будут пытаться это обеспечивать. Конкретики, которой требует Владимир Зеленский, мы не услышали», — отметил Сергей Никифоров.

Спикер напомнил, что президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель подписали совместную декларацию, в которой пообещали защищать «права и достоинство всех людей и противостоять несправедливости и неравенству везде, где это произойдет».

«Президент Украины надеется, что именно так это и будет. И что самая мощная страна мира и самая мощная страна Европы останутся верны своим декларациям, обязательствам и принципам», — добавил представитель президента.

Относительно визита Владимира Зеленского в США пресс-секретарь отметил, что сейчас все согласования находятся на финальной стадии и в ближайшее время он озвучит дату и программу встречи.