Ейфелева вежа знову відкрилася для туристів. Її простій був найдовшим з часів Другої світової війни

Найзнаменитіша памʼятка Франції сьогодні, 16 липня, знову почала приймати відвідувачів після простою у девʼять місяців через коронавірус. Для Ейфелевої вежі це було найтривалішим простоєм з часів Другої світової війни.
Про це повідомляє AFP.
Офіційно період виходу з третього карантину у Франції завершився 30 червня, але вежа залишалася закритою. Компанії, яка обслуговує вежу, потрібен був час, щоб «привести все в порядок для нормального функціонування». Це в основному стосувалося роботи ліфтів.
Вежа буде працювати з обмеженнями — не більше 10 тисяч відвідувачів на день і дотримання соцдистанції. До пандемії в день на вежу піднімалися 25 тисяч відвідувачів.
Людям потрібно буде заздалегідь купити квиток через сайт, вказавши точну дату візиту і своє імʼя (включаючи дітей). При цьому на вході потрібно буде показати не тільки електронний квиток, але і документ, який засвідчує особу.
З 21 липня на вежу будуть пускати тільки вакцинованих людей.
- У Франції домінує штам коронавірусу «Дельта». Уряд намагається прискорити кампанію з вакцинації і побоюється нової хвилі пандемії.
- 12 липня президент Франції оголосив про обовʼязкову вакцинацію медичних працівників, а також повідомив, що з 21 липня без негативного ПЛР-тесту і повної вакцинації не можна буде ходити в кінотеатри, бари, ТРЦ і купувати квитки на потяги та літаки. Після цього за добу на вакцинацію записалися 1,7 млн французів.
- 14 липня у великих містах Франції пройшли багатотисячні акції протесту проти рішення влади про примусову вакцинацію. У Парижі поліція використовувала газ.