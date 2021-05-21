Ейфелева вежа у липні відкриється для відвідувачів. На карантин її закрили в минулому році

Ейфелева вежа в Парижі знову відкриється для відвідувачів 16 липня. Найзнаменитіша памʼятка Франції була закрита через карантин з жовтня минулого року.
Вежа буде працювати з обмеженнями — не більше 10 тисяч відвідувачів на день і дотримання соцдистанції. До пандемії за день на вежу піднімалися 25 тисяч відвідувачів. За рік її відвідували 7 млн осіб.
Продаж квитків онлайн розпочнеться 1 червня. Відкритими будуть всі поверхи памʼятки, за винятком деяких ділянок, де проводять ремонтні роботи.
- У 2020 році вежу також закривали на карантин. З весни до літа вона простояла порожньою 3 місяці. Тоді це був самий тривалий простій з часів Другої світової війни. Ця ж перерва вдвічі довша.
- З 19 травня у Франції ресторанам, кафе та барам дозволено відкривати тераси. Також відкриті музеї і кінотеатри. Приймати відвідувачів всередині розважальним закладам дозволять з 9 червня. Тоді ж Францію зможуть відвідувати туристи з «паспортами здоровʼя».