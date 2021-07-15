Рахункову палату Молдови атакували хакери. Знищено всі загальнодоступні бази даних

Рахункова палата Молдови зазнала масованої хакерської атаки, у результаті якої всі загальнодоступні бази даних були знищені.
Про це повідомляє телеканал TV8.
У Рахунковій палаті зазначають, що з такою ситуацією вищий контрольний орган країни стикається вперше.
«Знищення сторінки відбулося в контексті резонансних і впливових аудитів суспільної важливості, на етапі звітності та освітлення у ЗМІ найважливіших аудиторських місій», — заявили в РП.
Зараз правоохоронці намагаються зʼясувати, чи були атака шантажем або планувалася на замовлення. Фахівці працюють над відновленням роботи сайту РП.
- Хакерська угруповання REvil, яку повʼязують з Кремлем, зникла з даркнету. Її звинувачували у низці атак на США.
- Раніше хакери зламали сайт Військово-морських сил України і виклали у вільний доступ списки учасників міжнародних навчань Sea Breeze 2021 та інші документи. Міністерство оборони заявило про причетність Росії до хакерської атаки.