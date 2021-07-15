Счетную палату Молдовы атаковали хакеры. Уничтожены все общедоступные базы данных

Счетная палата Молдовы подверглась массированной хакерской атаке, в результате которой все общедоступные базы данных были уничтожены.

Об этом сообщает телеканал TV8.

В Счетной палате указывают, что с такой ситуацией высший контрольный орган страны сталкивается впервые.

«Уничтожение страницы произошло в контексте резонансных и влиятельных аудитов общественной важности, на этапе отчетности и освещения в СМИ важнейших аудиторских миссий», - заявили в СП.

Сейчас правоохранители пытаются выяснить, были ли атака шантажом или планировалась по заказу. Специалисты работают над восстановлением работы сайта СП.