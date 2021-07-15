Счетную палату Молдовы атаковали хакеры. Уничтожены все общедоступные базы данных

Счетная палата Молдовы подверглась массированной хакерской атаке, в результате которой все общедоступные базы данных были уничтожены.
Об этом сообщает телеканал TV8.
В Счетной палате указывают, что с такой ситуацией высший контрольный орган страны сталкивается впервые.
«Уничтожение страницы произошло в контексте резонансных и влиятельных аудитов общественной важности, на этапе отчетности и освещения в СМИ важнейших аудиторских миссий», - заявили в СП.
Сейчас правоохранители пытаются выяснить, были ли атака шантажом или планировалась по заказу. Специалисты работают над восстановлением работы сайта СП.
- Хакерская группировка REvil, которую связывают с Кремлем, исчезла из даркнета. Ее обвиняли в ряде атак на США.
- Ранее хакеры взломали сайт Военно-морских сил Украины и выложили в свободный доступ списки участников международных учений Sea Breeze 2021 и другие документы. Министерство обороны заявило о причастности России к хакерской атаке.