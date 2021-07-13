ІТ-компания Kaseya возобновила работу после масштабной кибератаки российских хакеров

Американская компания Kaseya, которая в начале июля стала жертвой масштабной кибератаки, полностью возобновила свою работу.
Об этом Kaseya сообщила на своем сайте.
Компания выпустила обновление для своего программного обеспечения, а затем независимые киберспециалисты подтвердили, что обновление устранило уязвимость системы.
«Процесс восстановления услуг завершен. Мы будем и в дальнейшем публиковать новую информацию о выходе обновлений и статусе серверов», — заявили в Kaseya, но не уточнили, выполили ли требование хакеров выплатить $70 миллионов выкупа.
О кибератаке на Kaseya стало известно 3 июля. Хакеры из группировки REvil вывели из строя вычислительные системы в нескольких сотнях шведских супермаркетов, 11 школах Новой Зеландии и двух ІТ-компаниях Дании.
REvil связывают с РФ, поскольку они не атакуют российские организации и предприятия в странах бывшего СССР и часто публикуют сообщения на русском языке.
- В марте REvil зашифровала файлы компании Acer и потребовала заплатить $50 миллионов в криптовалюте Monero, в апреле группировка атаковала поставщика Apple. В июне жертвой REvil стала крупнейшая мясоперерабатывающая компания в мире JBS, которая заплатила хакерам выкуп в размере $11 миллионов в биткоинах.