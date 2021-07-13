ІТ-компанія Kaseya відновила роботу після масштабної кібератаки російських хакерів

Американська компанія Kaseya, яка на початку липня стала жертвою масштабної кібератаки, повністю відновила свою роботу.
Про це Kaseya повідомила на своєму сайті.
Компанія спершу випустила оновлення для свого програмного забезпечення, а потім незалежні кіберфахівці підтвердили, що оновлення усунуло вразливість системи.
«Процес відновлення послуг наразі завершено. Ми будемо й надалі публікувати нову інформацію щодо виходу оновлень і статус серверів», — заявили в Kaseya, але не уточнили, чи виконали вимогу хакерів виплатити викуп у $70 мільйонів.
Про кібератаку на Kaseya стало відомо 3 липня. Хакери з угруповання REvil вивели з ладу обчислювальні системи в кількох сотнях шведських супермаркетів, 11 школах Нової Зеландії та двох ІТ-компаніях Данії.
REvil повʼязують з РФ, тому що вони не атакують російські організації та підприємства у країнах колишнього СРСР і часто публікують повідомлення російською.
- У березні REvil зашифрувала файли компанії Acer і вимагала заплатити $50 мільйонів у криптовалюті Monero, у квітні угруповання атакувало постачальника Apple. У червні жертвою REvil стала найбільша мʼясопереробна компанія у світі JBS, яка заплатила хакерам викуп у розмірі $11 мільйонів у біткоїнах.