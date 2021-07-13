ІТ-компанія Kaseya відновила роботу після масштабної кібератаки російських хакерів

«Процес відновлення послуг наразі завершено. Ми будемо й надалі публікувати нову інформацію щодо виходу оновлень і статус серверів», — заявили в Kaseya, але не уточнили, чи виконали вимогу хакерів виплатити викуп у $70 мільйонів.

Компанія спершу випустила оновлення для свого програмного забезпечення, а потім незалежні кіберфахівці підтвердили, що оновлення усунуло вразливість системи.

Про це Kaseya повідомила на своєму сайті .

Американська компанія Kaseya, яка на початку липня стала жертвою масштабної кібератаки , повністю відновила свою роботу.

Про кібератаку на Kaseya стало відомо 3 липня. Хакери з угруповання REvil вивели з ладу обчислювальні системи в кількох сотнях шведських супермаркетів, 11 школах Нової Зеландії та двох ІТ-компаніях Данії.

REvil повʼязують з РФ, тому що вони не атакують російські організації та підприємства у країнах колишнього СРСР і часто публікують повідомлення російською.