«Казус Defender». Міноборони прокоментувало злам сайту ВМС України й витік даних учасників Sea Breeze 2021

Міністерство оборони заявило про причетність Росії до хакерської атаки на сайт Військово-морських сил і публікації особистих даних учасників військових навчань Sea Breeze 2021.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

«9 липня мали місце випадки хакерських атак структур держави-агресора на вебпортал Військово-Морських сил Збройних Сил України. У результаті відбулася публікація деяких документів та переважно фейкових повідомлень, пов’язаних з навчаннями «Сі Бриз-2021», що наразі тривають у басейні Чорного моря. При цьому жоден з документів не був отриманий в результаті витоку інформації з інформаційно-телекомунікаційних систем Збройних Сил України», — заявляють у відомстві.

Там додали, що через атаку сайт українського флоту тимчасово припинив працювати. Уразливість виявили у фреймворку, який свого часу використовувався для створення вебсторінки. Крім того, фахівці зафіксували випадки DDoS-атак на офіційний вебпортал Міністерства оборони.

«Наразі загрозу усунуто, роботу сайту ВМС буде відновлено найближчим часом. Слід зазначити, що на теперішній час уповноваженими підрозділами проводиться робота щодо оновлення відомчих ресурсів в мережі Інтернет на належному рівні захисту», — повідомили у Міноборони.

Відомство звинувачує у тому, що сталося, Росію, конкретно вказуючи, що інформаційну операцію організував Південний військовий округ ЗС РФ за підтримки кіберпідрозділів центрального підпорядкування, розвідувальних органів Росії.