Росія закликала США відмовитися від участі у військових навчаннях Sea Breeze у Чорному морі

Росія закликала США відмовитися від участі в багатонаціональних морських військових навчаннях Sea Breeze — 2021 у Чорному морі.

Про це заявили в посольстві Росії у США.

«Масштабність і явно агресивний характер навчань Sea Breeze ніяк не відповідають реальним завданням безпеки в Чорноморському регіоні. Підвищують ризики ненавмисних інцидентів. Заохочують мілітаристські настрої в Києві. Наполегливо закликаємо США та їхніх союзників відмовитися від відпрацювання військових дій на Чорному морі», — йдеться в заяві.

Також у російському посольстві наголосили, що всі проблеми, які виникають у цьому регіоні, можуть вирішити причорноморські держави «без нав’язування допомоги ззовні».

«Прикладом багатосторонніх зусиль з підтримання миру і стабільності в регіоні є формат Blackseafor, націлений на зміцнення заходів довіри на морі», — додали в дипвідомстві.