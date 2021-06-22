Цього року навчання Sea Breeze стануть рекордними за кількістю учасників — 32 країни

Військові навчання See Breeze 2021 року в Чорному морі матимуть рекордну кількість учасників. У них братимуть участь 32 країни.
Про це пише посольство США в Україні у своєму Twitter.
Напередодні свою участь у навчаннях формально підтвердили військові 6-го флоту США. Окрім України та США, у See Breeze візьмуть участь представники Туреччини, Грузії, Болгарії, Румунії, Греції, Італії, Франції, Великої Британії, Канади, Латвії, Молдови, Данії, Албанії, Пакистану, Швеції, Південної Кореї, Ізраїлю, Норвегії, Литви, Іспанії, Польщі, Естонії, Японії, Бразилії, Австралії, Марокко, Єгипту, Сенегалу, ОАЕ та Тунісу.
Загалом у навчаннях задіють понад 5 тисяч військових і 32 кораблі, а також 40 літаків і 18 команд спеціальних операцій.
- У лютому президент Володимир Зеленський підписав закон № 1131 про допуск збройних підрозділів інших держав в Україну для навчань, чим затвердив план міжнародних маневрів на цей рік на території країни. У списку навчань — українсько-американські навчання Rapid Trident — 2021, українсько-британські Kozak Mays — 2021, військово-морські навчання зі США Sea Breeze — 2021, українсько-румунські Riverain-2021, українсько-британські Warrior Watcher — 2021, українсько-польські «Три мечі — 2021» і Silver Saber — 2021.