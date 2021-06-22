В этом году учения Sea Breeze станут рекордными по количеству участников — 32 страны

В военных учениях See Breeze 2021 года в Черном море будет рекордное количество участников — 32 страны.

Об этом пишет посольство США в Украине в своем Twitter.

Накануне свое участие в учениях формально подтвердили военные 6-го флота США. Кроме Украины и США, в See Breeze будут участвовать представители Турции, Грузии, Болгарии, Румынии, Греции, Италии, Франции, Великобритании, Канады, Латвии, Молдовы, Дании, Албании, Пакистана, Швеции, Южной Кореи, Израиля, Норвегии, Литвы, Испании, Польши, Эстонии, Японии, Бразилии, Австралии, Марокко, Египта, Сенегала, ОАЭ и Туниса.

Всего в учениях задействуют более 5 тысяч военных и 32 корабля, а также 40 самолетов и 18 команд специальных операций.