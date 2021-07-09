Хакери зламали сайт ВМС України і виклали дані учасників Sea Breeze 2021

Хакери, ймовірно з так званої «ДНР», зламали сайт Військово-Морських Сил України та виклали у вільний доступ списки учасників міжнародних навчань Sea Breeze 2021 й інші документи повʼязані з організацією навчань.

Про це повідомляє Ukrainian Military Pages.

«Взяв покористуватися вашим сайтом під час навчань. Раптом не всі знають, хто на них приїхав, тому я списки викладу, всіх учасників «морського бою». Беріть, користуйтеся, принижуйте, домінуйте, володарюйте ... Ваш Джокер ДНР! Ах-ха-ха-ха-ха-ха.», — таке повідомлення зʼявилось на сайті ВМС.

Наразі сайт не доступний для відвідувачів, але на ньому є посилання на файлообмінник із документами, зокрема й списки з персональними даними військовослужбовців інших країн.

Зазначимо, що в Чорному морі тривають військові навчання Sea Breeze. Окрім України та США, у них цього року беруть участь представники Туреччини, Грузії, Болгарії, Румунії, Греції, Італії, Франції, Великої Британії, Канади, Латвії, Молдови, Данії, Албанії, Пакистану, Швеції, Південної Кореї, Ізраїлю, Норвегії, Литви, Іспанії, Польщі, Естонії, Японії, Бразилії, Австралії, Марокко, Єгипту, Сенегалу, ОАЕ та Тунісу.

Загалом у навчаннях задіяно понад 5 тисяч військових і 32 кораблі, а також 40 літаків і 18 команд спеціальних операцій. 5 липня стартувала основна фаза навчань.