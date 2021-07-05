Sea Breeze 2021: стартує основна фаза навчань

Військові навчання України, США та союзників по НАТО Sea Breeze 2021 перейшли в активну фазу.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

У понеділок в Одесі військові продемонстрували роботу протидиверсійного підрозділу ВМС ЗСУ на борту судна «Балта», а також спільну боротьбу за виживання корабля екіпажів румунського та болгарського суден.

Також журналістам продемонстрували спорядження та озброєння британського патрульного корабля HMS Trent і американського ракетного есмінця USS Ross.

«Сьогодні ми побачили остаточне приготування морського компонента до проведення активної фази навчання. Зараз триває так звана передпоходова підготовка кораблів і останні приготування до виконання поставлених завдань», — заявив Олексій Доскато, керівник навчань Sea Breeze 2021 з українського боку.

Представник Шостого флоту США Кріс Ровлі зазначив, що сценарій, який відпрацьовується, є дуже поширеним під час тренувань у військово-морських силах різних країн. «Навчання має оборонний характер, в нас є з’єднання кораблів і ми відпрацьовуємо елементи протиповітряної оборони, протичовнової оборони, операції з огляду суден порушників», — сказав Ровлі.