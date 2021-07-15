Угорщина дозволила українцям проїжджати залізницею транзитом до Австрії

Угорщина дозволила транзит до Австрії для українців, які подорожують залізницею.
Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
«Уряд Угорщини включив залізницю до транзитних маршрутів. Якраз коли відновлюється дія безвізу. Розширюємо свободу подорожей українців», — написав міністр.
За словами Кулеби, про те, що Угорщина дозволить транзит для українців, він домовився з угорським премʼєр-міністром Петером Сіярто тиждень тому.
- «Укрзалізниця» анонсувала відновлення залізничного рейсу з Києва до Відня (через Будапешт) з 1 червня. Проте українці не могли ним скористатися через заборону транзиту через Угорщину.
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