Угорщина відновила роботу пунктів пропуску «Лонья» і «Барабаш» на кордоні з Україною

Угорська сторона відновила пропуск людей та машин через пункти пропуску «Лонья» і «Барабаш», що розташовані на Закарпатті.
Про це повідомляє портал МВС Україна.
Так, на пункті пропуску «Косино — Барабаш» можна перетнути кордон з 08:00 до 20:00 (за київським часом), а в пункті «Дзвінкове — Лонья» з 08:00 до 19:00.
Раніше можливість перетнути кордон у цих пунктах пропуску тимчасово обмежувалася. Робота пунктів пропуску з українського боку не припинялася.
- За перше півріччя 2021 року прикордонники не пустили на територію України 19,3 тисячі іноземців, із них 2 818 — росіяни. Ці показники, як порівнювати з першим півріччям 2020 року, зросли в середньому в 1,6 раза — від січня до червня прикордонники відмовили у пропуску 11,7 тисячі осіб.