З початку року прикордонники не впустили в Україну майже 20 тисяч іноземців — найбільше росіян

За перше півріччя 2021 року прикордонники не пустили на територію України 19,3 тисячі іноземців, із них 2 818 — росіяни.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
Ці показники у порівнянні з першим півріччям 2020 року зросли в середньому в 1,6 разу — від січня до червня прикордонники відмовили у пропуску 11,7 тисячі осіб.
Здебільшого зростання пов’язане з карантинними обмеженнями, що застосовувалися до іноземців, які прибували з країн зі значним поширенням COVID-19.
Крім росіян, часті відмови в пропуску отримували громадяни Молдови, Туреччини, Польщі, Румунії, Білорусі та Німеччини.
Найбільше відмов зафіксовано в авіаційних пунктах пропуску, а також на кордоні з Росією, Молдовою та Білоруссю.
Серед недопущених суттєво зросла й частка потенційних незаконних мігрантів — з 2 270 осіб за перше півріччя минулого року — до 4 058 осіб цьогоріч. І в цій категорії осіб передове місце зайняли росіяни — 1 236 громадян.