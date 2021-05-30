«Укрзалізниця» відновлює міжнародне залізничне сполучення: перший рейс із Києва до Відня вирушить 1 червня

Перший залізничний рейс із Києва до Відня (через Будапешт) від початку пандемії коронавірусу вирушить 1 червня.

Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

Як зазначається, потяг курсуватиме щоденно за таким графіком: відправлення з Центрального вокзалу в Києві о 14:07, прибуття о 08:20 наступного дня до Будапешту і об 11:21 — до Відня.