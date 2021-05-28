«Укрзалізниця» запускає до моря нові потяги з Кривого Рогу, Дніпра та Івано-Франківська

«Укрзалізниця» з 3 червня запускає додаткові потяги у напрямку Азовського моря з Кривого Рогу, Дніпра та Івано-Франківська. Про це повідомляє пресслужба компанії.

З 3 червня курсуватиме потяг № 204/190 сполученням Кривий Ріг, Дніпро — Генічеськ. Він відправлятиметься з Кривого Рогу по непарних числах о 18:50, курсуватиме через Нікополь, Запоріжжя, Мелітополь та Новоолексіївку, прибуватиме до моря о 03:40.

У зворотному напрямку з 6 червня курсуватиме потяг № 189/203. Він вирушає з Генічеська о 22:57 та прибуває до Кривого Рогу о 07:43.