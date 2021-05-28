«Укрзалізниця» запускает к морю новые поезда из Кривого Рога, Днепра и Ивано-Франковска

«Укрзалізниця» с 3 июня запускает дополнительные поезда в направлении Азовского моря из Кривого Рога, Днепра и Ивано-Франковска. Об этом сообщает пресс-служба компании.

С 3 июня будет курсировать поезд № 204/190 сообщением Кривой Рог, Днепр — Геническ. Он будет отправляться из Кривого Рога по нечетным числам в 18:50, будет курсировать через Никополь, Запорожье, Мелитополь и Новоалексеевку, прибывать к морю в 03:40.

В обратном направлении с 6 июня будет курсировать поезд № 189/203. Он отправляется из Геническа в 22:57 и прибывает в Кривой Рог в 07:43.