«Укрзалізниця» з літа відновлює залізничне сполучення з Австрією та Угорщиною

Улітку цього року «Укрзалізниця» відновлює міжнародні пасажирські залізничні перевезення. Наразі є попередні домовленості з Австрією та Угорщиною, а також ведуться переговори з Польщею.

Про це в. о. голови правління компанії Іван Юрик повідомив у Facebook.

З червня вже погодили курсування безпересадочних вагонів «Київ — Відень». Наразі немає інформації про дату запуску, графік поїздів або ціни квитків. Проте в «Укрзалізниці» наголосили, що на міжнародних маршрутах буде посилено контроль за дотриманням протиепідемічних заходів.