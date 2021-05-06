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«Укрзалізниця» с лета восстанавливает железнодорожное сообщение с Австрией и Венгрией

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:

Pixabay

Летом этого года «Укрзалізниця» возобновляет международные пассажирские железнодорожные перевозки. Сейчас есть предварительные договоренности с Австрией и Венгрией, а также ведутся переговоры с Польшей.

Об этом и. о. главы правления компании Иван Юрик сообщил в Facebook.

С июня уже согласовали курсирование беспересадочных вагонов «Киев — Вена». Пока нет информации о дате запуска, графика поездов или цен билетов. Однако в компании отметили, что на международных маршрутах будет усиленный контроль за соблюдением противоэпидемических мер.

Напомним, что 10 декабря 2017 года запустили прямой поезд сообщением Киев — Вена, который проходил через Львов и Будапешт. Тогда дорога из Киева в Вену занимала 21 час и 14 минут, а обратно — чуть более суток.