«Укрзалізниця» с лета восстанавливает железнодорожное сообщение с Австрией и Венгрией

Летом этого года «Укрзалізниця» возобновляет международные пассажирские железнодорожные перевозки. Сейчас есть предварительные договоренности с Австрией и Венгрией, а также ведутся переговоры с Польшей.
Об этом и. о. главы правления компании Иван Юрик сообщил в Facebook.
С июня уже согласовали курсирование беспересадочных вагонов «Киев — Вена». Пока нет информации о дате запуска, графика поездов или цен билетов. Однако в компании отметили, что на международных маршрутах будет усиленный контроль за соблюдением противоэпидемических мер.
Напомним, что 10 декабря 2017 года запустили прямой поезд сообщением Киев — Вена, который проходил через Львов и Будапешт. Тогда дорога из Киева в Вену занимала 21 час и 14 минут, а обратно — чуть более суток.
- «Укрзалізниця» ввела в поездах «Интерсити+» детское питание. Меню содержит разноцветную пасту, куриный биточек, овощные роллы и полезные вкусности. Фишкой называют интерактивную упаковку с дополнительной функцией — она может развлечь детей во время путешествия.
- В 2021 году «Укрзалізниця» планирует поднимать тарифы на пассажирские перевозки на 2% ежемесячно.
- В январе «Укрзалізниця» запустила чат-бот в Viber и Telegram с функцией продажи билетов.