«Укрзалізниця» возобновляет международное железнодорожное сообщение: первый рейс из Киева в Вену отправится 1 июня

Первый железнодорожный рейс из Киева в Вену (через Будапешт) с начала пандемии коронавируса отправится 1 июня.

Об этом сообщили в пресс-службе компании «Укрзалізниця».

Отмечается, что поезд будет курсировать ежедневно по такому графику: отправление с Центрального вокзала в Киеве в 14:07, прибытие в 08:20 на следующий день в Будапешт и в 11:21 — в Вену.