Венгрия разрешила украинцам проезжать по железной дороге транзитом в Австрию

Венгрия разрешила транзит в Австрию для украинцев, путешествующих по железной дороге.
Об этом сообщил на своей странице в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Правительство Венгрии включило железную дорогу в транзитные маршруты. Именно когда возобновляется действие безвиза. Расширяем свободу путешествий украинцев», — написал министр.
По словам Кулебы, о том, что Венгрия разрешит транзит для украинцев, он договорился с венгерским премьер-министром Петером Сиярто неделю назад.
- «Укрзалізниця» анонсировала возобновление железнодорожного рейса из Киева в Вену (через Будапешт) с 1 июня. Однако украинцы не могли им воспользоваться из-за запрета транзита через Венгрию.
- 2 июля Венгрия сообщила, что до конца месяца закрывает пункты пропуска «Лонья» и «Барабаш», расположенные на Закарпатье. Но 7 июля пропуск людей и машин через пункты был возобновлен.
- 14 июля Европейский Союз включил Украину в «зеленый список» стран и рекомендовал странам-членам отменить ограничения на путешествия для украинцев.