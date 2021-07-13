МОЗ: Пляжі у Затоці не придатні для купання

Міністерство охорони здоровʼя взяло проби з пляжів селища Затоки Одеської області і виявилось, що три з них не відповідають гігієнічним вимогам.

Про це у Facebook повідомляє Одеський обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ.

Для перевірки відібрали 139 проб з 22 офіційних пляжів міста Одеси та області. Як виявилось, три проби не відповідали гігієнічним вимогам по санітарно-мікробіологічним показникам. Це стосується трьох пляжів у місті Затока Білгород-Дністровського району:

прибережна зона район «Центральний»,

прибережна зона район «Сонячний»,

прибережна зона район «Лиманський».

Зазначимо, що у селищі Затока чотири пляжі, четвертий — це Будакська коса. Щодо нього МОЗ не застерігає.