МОЗ: Пляжі у Затоці не придатні для купання

Міністерство охорони здоровʼя взяло проби з пляжів селища Затоки Одеської області і виявилось, що три з них не відповідають гігієнічним вимогам.
Про це у Facebook повідомляє Одеський обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ.
Для перевірки відібрали 139 проб з 22 офіційних пляжів міста Одеси та області. Як виявилось, три проби не відповідали гігієнічним вимогам по санітарно-мікробіологічним показникам. Це стосується трьох пляжів у місті Затока Білгород-Дністровського району:
- прибережна зона район «Центральний»,
- прибережна зона район «Сонячний»,
- прибережна зона район «Лиманський».
Зазначимо, що у селищі Затока чотири пляжі, четвертий — це Будакська коса. Щодо нього МОЗ не застерігає.
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