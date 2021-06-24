На пʼяти пляжах Києва виявили кишкову паличку

Столична Держпродспоживслужба за результатами відбору проб води в пʼяти водоймах виявила перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички.

Кишкову паличку виявили у воді на пляжах «Троєщина», «Веселка», «Тельбін», «Вербний» і «Пуща-Водиця».

Жителям Києва рекомендують користуватися цими пляжами виключно як зонами відпочинку, без купання. «Відновити можливість купання слід після доведення цих показників до нормативних значень», — заявили у службі.