Минздрав: Пляжи в Затоке не пригодны для купания

Министерство здравоохранения взяло пробы с пляжей поселка Затока Одесской области и оказалось, что три из них не соответствуют гигиеническим требованиям.
Об этом в Facebook сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава.
Для проверки отобрали 139 проб с 22 официальных пляжей города Одессы и области. Как оказалось, три пробы не соответствовали гигиеническим требованиям по санитарно-микробиологическим показателям. Это касается трех пляжей в городе Затока Белгород-Днестровского района:
- прибрежная зона район «Центральный»,
- прибрежная зона район «Солнечный»,
- прибрежная зона район «Лиманский».
Отметим, что в поселке Затока четыре пляжа, четвертый — это Будакская коса. По поводу него Минздрав не предупреждает.
- 22 июня в Одесской области, в селе Лебедевка на побережье Черного моря, рядом с базой отдыха «Жемчужина» произошел оползень. Очевидцы рассказали, что незадолго до смещения видели на пляже людей, поэтому спасатели начали поисковые работы. Их завершили следующий день, жертв не нашли.
- На пяти пляжах Киева выявили кишечную палочку: «Троещина», «Радуга», «Тельбин», «Вербный» и «Пуща-Водица».