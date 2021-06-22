В Одесской области на берегу моря сошел оползень. Под завалом ищут людей

В Одесской области рядом с базой отдыха «Жемчужина» сошел оползень. Спасатели предполагают, что под завалом могут находиться люди, поскольку рядом обнаружили чьи-то вещи.
Инцидент произошел в селе Лебедевка, что на побережье Черного моря, сообщает ГСЧС.
Спасатели говорят, что произошел обвал почвы высотой 15 метров на площади около 150 квадратных метров. К поисковым работам привлекли спасателей, военнослужащих и местных жителей, всего 40 человек.
Официальный представитель ГСЧС в Одесской области Марина Мартыненко сообщила «Суспільному», что на пляже, где произошел оползень, было запрещено отдыхать. Она также добавила, что незадолго до обвала очевидцы видели там женщину. Сейчас поиски продолжаются.
- 18 мая в Одессе по адресу улица Торговая, 20 частично обвалилась стена четырехэтажного жилого дома с мансардой на 30 квартир. Обрушение произошло в четырех квартирах. Спасатели провели эвакуацию 8 человек, в т. ч. двоих детей. Пострадавших нет.