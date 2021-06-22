В Одесской области на берегу моря сошел оползень. Под завалом ищут людей

В Одесской области рядом с базой отдыха «Жемчужина» сошел оползень. Спасатели предполагают, что под завалом могут находиться люди, поскольку рядом обнаружили чьи-то вещи.

Инцидент произошел в селе Лебедевка, что на побережье Черного моря, сообщает ГСЧС.

Спасатели говорят, что произошел обвал почвы высотой 15 метров на площади около 150 квадратных метров. К поисковым работам привлекли спасателей, военнослужащих и местных жителей, всего 40 человек.

Официальный представитель ГСЧС в Одесской области Марина Мартыненко сообщила «Суспільному», что на пляже, где произошел оползень, было запрещено отдыхать. Она также добавила, что незадолго до обвала очевидцы видели там женщину. Сейчас поиски продолжаются.