В Одеській області на березі моря стався зсув ґрунту. Під завалом шукають людей

В Одеській області поруч із базою відпочинку «Перлина» стався зсув ґрунту. Рятувальники припускають, що під завалом можуть перебувати люди, оскільки поруч виявили чиїсь речі.

Інцидент стався в селі Лебедівка, що на узбережжі Чорного моря, повідомляє ДСНС.

Рятувальники кажуть, що стався обвал ґрунту заввишки 15 метрів на площі близько 150 квадратних метрів. До пошукових робіт залучили рятувальників, військовослужбовців та місцевих жителів, загалом 40 людей.

Речниця ДСНС в Одеській області Марина Мартиненко повідомила «Суспільному», що на пляжі, де стався зсув, було заборонено відпочивати. Вона також додала, що незадовго до обвалу очевидці бачили там жінку. Наразі пошуки тривають.